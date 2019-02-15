Копию первой игры Super Mario продали за $100 150

Она была продана за столь высокую сумму благодаря практически идеальному состоянию, подтвержденному документами.

Копию первой Super Mario Bros, предназначенную для игровой приставки NES, продали на аукционе за $100 150. В итоге она является на сегодня одной из самых дорогих игр в истории. Об этом пишет The Verge.

Состояние игры оценили профессионалы, после чего оно было сертифицировано соответствующими документами,передает Корреспондент.

Коробка с игрой даже была помещена в специальный пластиковый кейс, на котором была оценка качества копии с 9,4 балла. Картриджу на сегодняшний день уже более 33 лет, и для него это очень хороший показатель.

Приобрели его не один покупатель, а группа коллекционеров, которые разделили сумму между собой.

Ценность лоту также добавил тот факт, что копия игры, как утверждается, могла быть продана на тестовом запуске NES в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе.