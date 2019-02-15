В Одессе посетитель ночного клуба устроил стрельбу

Мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в сторону работника ночного клуба.

В центре Одессы в ночь на пятницу, 15 февраля, полицейские задержали двух мужчин, устроивших стрельбу возле ночного клуба по улице Греческой. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города,передает Корреспондент.

Так, заявительница сообщила, что в одном из ночных заведений города отдыхали мужчины, распивали спиртные напитки и вели себя вызывающе: провоцировали конфликт с работниками заведения и не реагировали на замечания.

Сотрудник заведения пытался вывести на улицу мужчин, и в это время один из них несколько раз выстрелил из пистолета в сторону сотрудника ночного клуба. Прибыв на место вызова, патрульные задержали двух злоумышленников, применив наручники.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работали следователи. В настоящее время проводятся соответствующие оперативные мероприятия.