Порядок, дисциплина и эффективное администрирование госучреждений за последние три года принесли дополнительные поступления в бюджет. Это позволило реализовать многие проекты, нацеленные на повышение благосостояния людей. Об этом говорил председатель ДПМ Влад Плахотнюк на встрече с жителями его родного села Грозешты.
"Я очень рад вас видеть, рад возможности приехать в село. Я всегда и везде говорю, когда все меня спрашивают: откуда у меня столько энергии? Я работаю с утра до вечера, сплю по 3,4 часа. И я говорю - в Грозештах все люди такие. Меня воспитывали в строгости и дедушка, и отец. С этого все и началось", - говорит кандидат ДПМ в 17-ом округе Влад Плахотнюк.
Влад Плахотнюк рассказал односельчанам, как удалось в короткий срок реализовать многие социальные проекты:
"Хорошие дороги для Молдовы", "Караван зрения", "Доктор для тебя", а также повысить зарплаты и пенсии.
"В первые два года мы наводили порядок и вводили дисциплину, и нам удалось на 30% увеличить доходы в бюджет. Мы просто больше НЕ разрешили воровать. Благодаря внедренным проектам Демократическая партия стала ближе к каждому из вас", - сказал кандидат ДПМ в 17-ом округе Влад Плахотнюк.
Родное село Влада Плахотнюка в 2016 году стало частью национального проекта "Село будущего", который запустил фонд "Эдельвейс". По модели Грозешт кандидат ДПМ планирует модернизировать все населенные пункты страны.
"Вспомните, каким было село четыре года назад, и каким оно стало сегодня. Он всегда держал слово".
"Для того, чтобы быть в строю, нужен достойный партнер. И мы нашли такого сильного партнера. Это Влад Плахотнюк", - отметила директор лицея "Прометей", Грозешть Лилиана Мокану.
Развитие населенного пункта вдохновляет его жителей, а уехавших на заработки убеждает вернуться домой. Одноклассница Влада Плахотнюка 25 лет работала в России, но вернулась на родину.
- Я здесь выросла, и когда сюда возвращаюсь, вижу, что с каждым годом здесь становится все красивее. Я решила сделать что-то хорошее для Грозешт.
- Давай сделаем это вместе. Ты подашь идею, а я ее реализую.
"Я уехал из села, жил в Рышканах. Сегодня я горжусь тем, что у нас есть дорога, хорошая дорога прямо до ворот, есть вода в кране, провели газ. Мы вас благодарим от всей души."
Местные жители некоторые пожелания по развитию села присылали Владу Плахотнюку в письменном виде. Некоторые письма кандидат прочитал вслух.
"За эти годы уже многое было сделано. Дела, а не только слова. Это еще раз демонстрирует, что мы можем, при вашей поддержке, и мы обязательно будем двигаться вперед", - считает мэр села Грозешть, Ниспорень Сильвия Крышмару.
Влад Плахотнюк поделился с земляками воспоминаниями.
- Мы не виделись много лет, а ведь когда-то работали вместе.
- Мы быстро тогда все делали, правда? Теперь я еще быстрее все делаю.
- Да, было время. Помидоры ели.
Встреча завершились совместными фотосессиями и неформальными беседами.
Пообщался Влад Плахотнюк и с сотрудниками Центра семейных врачей в Ниспоренах. Затем отправился в село Балаурешть. Лидер демократов выслушал людей и заверил их, что все проекты, запущенные Демократической партией, продолжатся и после выборов.
"Сначала мы все выполнили, а сегодня приехали, чтобы сказать вам: - Посмотрите, что мы сделали. Давайте сделаем еще больше. Голосуйте за Демократическую партию", - отметил кандидат ДПМ в 17-ом округе Влад Плахотнюк.
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