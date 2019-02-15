Американского рэпера подозревают в двойном убийстве

В полиции считают, что музыкант убил своих знакомых и подстроил все, как бандитскую перестрелку.

Американского 19-летнего рэпера YNW Melly обвиняют в убийстве двух своих друзей. Об этом сообщает CNN.

В октябре 2018 года во Флориде убили начинающих рэперов YNW Juvy и YNW Sakchaser. Музыканты были друзьями Джамела Димонса, известного как YNW Melly. После их смерти певец сказал, что у него "забрали братьев",передает Корреспондент.

В ходе расследования полиция предположила, что именно YNW Melly убил знакомых. Его арестовали и предъявили обвинение в убийстве. При этом рэпер сам пришел в участок, заявив перед этим, что " система ищет виноватого".