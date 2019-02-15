Уилл Смит раскрыл постыдную правду об отказе сыграть Нео в "Матрице"

У голливудского актера Уилла Смита был шанс сыграть главную роль в "Матрице" братьев Вачовски (в настоящее время — сестры Вачовски), однако он отказался от нее. Артист рассказал об этом подробнее в видеоблоге, который опубликовал на YouTube.

"Это одна из тех историй, которыми я не горжусь. Но это правда. Я отказался от роли Нео в "Матрице". Но подождите, не осуждайте меня сразу!"— объявил Смит.

В 1998 году братья Вачовски, у которых на тот момент был лишь один снятый фильм "Связь", неизвестный широкой публике, представили Смиту концепцию "Матрицы", которая показалась голливудской звезде нелепой,передает lenta.

"Чувак, короче представь, ты типа дерешься и прыгаешь, а потом зависаешь в середине прыжка, а потом люди видят тебя во всех ракурсах на 360 градусов в прыжке. Мы создадим специальные камеры, которые зафиксируют твой прыжок!" — передал Смит слова режиссеров.

"Поэтому я снялся в "Диком, диком Западе". Я не горжусь этим", — добавил актер.

Смит указал, что, если бы снялся в роли темнокожего Нео, то Морфеуса сделали бы белым. "Они приглядывались к Вэлу Килмеру", — сказал он.

В апреле 2017 года поклонники "Матрицы" смонтировали видеоролик со Смитом в роли Нео.

Первый фильм трилогии "Матрица" вышел в 1999 году. Позже режиссеры братья Вачовски сменили пол и теперь известны как сестры Вачовски.