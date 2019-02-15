Орландо Блум и Кэти Перри обручились

Голливудский актер сделал предложение своей возлюбленной 14 февраля, в День святого Валентина.

Актер Орландо Блум и американская певица Кэти Перри объявили о помолвке. Известно, что Блум сделал предложение своей возлюбленной в День всех Влюбленных,передает Корреспондент.

Певица рассказала о помолвке на своей Instagram-странице. Она также опубликовала фото, на котором запечатлена ее рука с обручальным кольцом.

Также свой пост, посвященный радостному событию, опубликовала мать Кэти Перри.

"Смотрите, кто обручился в День святого Валентина", - отметила она.