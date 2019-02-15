В Киеве молодой мошенник обманул 22 пенсионеров

Столичные правоохранители разоблачили 26-летнего парня, который обманывал пенсионеров. Под видом установки газового счетчика он выманивал у них деньги.

В Киеве мошенник обманул 22 пенсионеров. Мужчине объявили о подозрении и взяли под стражу, сообщает пресс-служба Нацполиции столицы,передает Корреспондент.

Так, в течение нескольких месяцев в полицию поступали сообщения от пенсионеров, которых обманул незнакомец. Под видом установки газового счетчика он выманивал у них деньги.

Преступления совершались по отработанной схеме. 26-летний киевлянин выбирал квартиры, где проживают люди почтенного возраста. Он назывался работником газовой службы и предлагал со скидкой . Пенсионеры соглашались и отдавали средства, однако в результате никто счетчики им так и не установил.

Злоумышленника сначала отпустили под личное обязательство, но он не прекратил совершать преступления. Сейчас ему грозит до трех лет лишения свободы.