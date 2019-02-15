Вышел трейлер Тройной границы с Беном Аффлеком

Производством ленты занимается стриминговый сервис Netflix. Выход ее ожидается в марте следующего года.

В Сети был опубликован трейлер остросюжетного триллера Тройная граница с Беном Аффлеком в главной роли. Ролик был опубликован на YouTube-канале американского телеведущего Джимми Киммела.

Сюжет фильма основан на истории о пограничной зоне, расположенной между Парагваем, Аргентиной и Бразилией. Это место стало прибежищем террористов, наркоторговцев и преступников. Главными героями фильма становятся пятеро мужчин,передает Корреспондент.

Помимо Аффлека в ленте также снимаются Педро Паскаль, Оскар Айзек, Чарли Ханнэм и Гаррет Хэдлунд.