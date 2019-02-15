Список врачей-самозванцев Румынии пополнился выходцем из Молдовы

Список врачей-самозванцев Румынии пополнился выходцем из Молдовы. Прокуратура уезда Прахова начала расследование в отношении совладельца и администратора одного из стоматологических кабинетов в городе Вэлений-де-Мунте.

Заявление подал один из пациентов. Как пишет издание Adevărul, мужчину насторожило, что на стене в стоматологическом кабинете, где работали два врача, висел диплом лишь одного из них.

Пациент начал собственное расследование и нашел в интернете информацию, что в Молдове подозрительный доктор работал зубным техником.

Представители уездной Коллегии стоматологов сообщили, что в их документах вызвавший подозрения врач-молдаванин не значится.

По данным румынской прессы, ранее другой пациент подал в суд иск против этого же стоматологического кабинета.

Скандал со лже-врачами начался в Румынии, когда выяснилось, что в одной из клиник пластической хирургии операции делал самозванец, представивший поддельный диплом одного из престижных американских вузов. На самом деле итальянец Маттео Полити окончил всего восемь классов. Позже в Румынии выявили еще несколько врачей-мошенников.





