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В Испании распустили парламент и назначили досрочные выборы
// фото: Globallookpress.com
15:08, 15 Feb 2019
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Досрочные парламентские выборы в Испании назначены на 28 апреля. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес в пятницу, 15 февраля. Это произошло после того, как в парламенте отклонили проект бюджета на 2019 год, пишет Reuters.

По словам главы правительства, между бездействием и продолжением работы без бюджета или возможностью дать испанцам высказать свое мнение он выбирает второе. "Я предложил распустить парламент и назначить выборы на 28 апреля", — заявил он.

Санчес объявил о проведении досрочных выборов через восемь с половиной месяцев после прихода к власти правительства социалистов. Согласно опросам общественного мнения, сейчас ни одна партия не наберет нужно количества голосов для того, чтобы сформировать новый кабинет министров самостоятельно. В этой связи крайне вероятны длительные переговоры между сторонами для создания коалиции, отмечает агентство,передает lenta.

Проект государственного бюджета на 2019 год был заблокирован 13 февраля в конгрессе депутатов — нижней палате парламента, где социалисты представлены лишь 84 мандатами из 350. Здесь правительству была нужна поддержка каталонских партий. Однако они отказались голосовать за бюджет без договоренности о начале переговоров о независимости региона. Против проекта выступила и оппозиция.

Запланированные парламентские выборы в Испании должны были пройти в 2020 году.




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