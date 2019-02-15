Ручной леопард сбежал от хозяина и напал на школьников и учителя

В Чаде (Центральная Африка) домашний леопард убежал от хозяина и напал на школьников. Об этом сообщает издание The Guardian.

Животное убежало из дома армейского чиновника, расположенного в столице страны, Нджамене, в четверг, 14 февраля, около семи утра по местному времени (девять утра по московскому времени).

Сначала, по словам местного жителя Мусы Иссы (Moussa Issa), леопард ворвался в дом одного из офицеров и напал на пятерых. Затем животное пробралось в школу. Там леопард покусал четверых учеников начальных классов и учителя,передает lenta.

Хищника застрелили, когда он подошел к военной базе.

Леопарды считаются уязвимым видом. По данным зоозащитной организации "Пантера", за последние годы число леопардов в Африке сократилось на 40 процентов.

Ранее в феврале сообщалось о фотографе, запечатлевшем очень редкого представителя рода пантер, черного леопарда. Мужчина утверждает, что осуществил мечту всей жизни — последний раз снимок леопарда с меланизмом (мутация, при которой окраска особи темнее, чем у сородичей) был сделан в 1909 году.