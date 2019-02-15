Зафиксирована ярчайшая вспышка в галактике

Астрономы зарегистрировали одну из самых ярких космических вспышек в субмиллиметровом диапазоне, источником которой стала молодая звезда JW 566, находящаяся на расстоянии в 1269 световых лет от Земли.

Возраст звезды достигает всего 10 миллионов лет, и она переживает этап быстрого роста. Об этом сообщает издание Science Alert.

Взрыв был запечатлен с помощью телескопа имени Джеймса Кларка Максвелла, располагающегося в обсерватории Мауна-Кеа (Гавайи). Этот инструмент снабжен устройством SCUBA-2 — болометром, охлажденным почти до абсолютного нуля и чувствительным к субмиллиметровым волнам. Несмотря на то что вспышка продлилась всего несколько часов, удалось установить, что она, возможно, была вызвана возмущением магнитного поля,передает lenta.

Исследователи полагают, что звезда активно накапливает вещество из пылевого диска, окружающего ее. Иногда в магнитном поле, окружающем звезды, происходит явление переподключения, выражающееся в том, что силовые линии в плазме разрываются и воссоединяются по-другому. В случае с JW 566 это приводит к возбуждению частиц и нетепловому излучению, которое выглядит как корональная вспышка с яркостью в 10 миллиардов Солнц.