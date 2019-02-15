Вадим Лесник: Мои политические оппоненты соревнуются не предвыборными программами, а ложью

Кандидат ДПМ в округе №2 Окница-Дондушень разочарован предвыборной кампанией. Он надеялся, что оппоненты будут представлять свои программы по развитию округа.

Однако вместо предложений по улучшению жизни населения, конкуренты лишь забрасывают друг друга взаимными упреками, ложными обвинениями и деструктивными призывами.

"Я понял, что для моих оппонентов предвыборная кампания – это состязание лжи. У моих оппонентов нет программ развития, и они не способны их разработать. Они банальные лгуны и бездельники. Они сейчас врут, и потом будут враньём прикрывать своё безделье. Правда в том, что их обман не изменит жизнь людей. Не улучшит условия жизни в наших сёлах и городах", - заявил Вадим Лесник,передает Allmoldova.

Кандидат в депутаты в округе №2 подчеркнул, что на встречах с избирателями, в отличии от оппонентов, от не обсуждает других, а рассказывает об уже сделанном и о планах на будущее. Вадим Лесник подчеркнул, что в течение 2018 внес вклад в улучшение социальной и экономической жизни.

С его участием, было модернизировано 16 детских садов. В Дондушень была открыта фабрика и создано 1200 рабочих мест, а средняя зарплата работников там составляет 5000 леев. В Дондушенском районе было асфальтировано рекордные 54 км дорог. Было проведено уличное освещение на 23-х км. 5 медицинских центров в Дондушенах были модернизированы. Лесник обещает, что не намерен останавливаться. На ближайшие 4 года у него в планах обеспечить водопроводом и канализацией все населенные пункты Окницы и Дондушень, продолжить строительство дорог и другие социальные проекты.

"Мои оппоненты призывают людей голосовать за то, чтобы кого-то свергнуть или за то, чтобы уехать в Россию или в Европу, или в Румынию. Не хочу никого свергать. Хочу работать в Молдове и жить в Молдове. Уважаю Европейский Союз, уважаю Румынию и уважаю Россию. Но хочу, чтобы мы жили Хорошо и Счастливо в Молдове", - завершил Лесник.