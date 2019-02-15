В британских пещерах нашли "ворота в ад"

Энтузиасты обнаружили пещеру, в которой потолки и стены полностью исписаны "следами ведьм".

В пещерах Кресвелл Крэгс, находящихся в Британии, обнаружили "ворота в преисподнюю". Об этом сообщает ВВС.

Группа энтузиастов отправились в систему пещер и обнаружили мистическое место. Эд Уотерс и Хейли Кларк нашли пещеру, полностью испещренную так называемыми "следами ведьм",передает Корреспондент.

На потолке и стенах в камне выбиты сотни надписей и символов, которые предположительно использовали для защиты от злых духов.

Также в пещере нашли метровое круглое отверстие, предупреждающее о "входе в подземный мир". Его уже окрестили "воротами в ад". Это самая крупная находка на территории Британии.