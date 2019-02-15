Людмила Бишир из Тараклии решила открыть ателье по пошиву национальной одежды

35-летняя Людмила Бишир из Тараклии решила открыть ателье по пошиву национальной одежды. Сейчас женщина находится в декретном отпуске в третий раз.

Людмиле удалось получить грант в размере 10 000 евро по программе SARD от Европейского Союза, которая обеспечивает поддержку проектов по развитию бизнеса в Гагаузии и Тараклии.

Выигранные деньги были вложены в швейное и вышивальное оборудование, благодаря которому вещи выглядат очень изысканно.

До того, как Людмила решилась открыть свой бизнес, она работала в районном совете. Идею бизнеса поддержала ее мама, у которой много опыта по пошиву, так как она носит ее с самого детства.

Бабушки также внесли свой вклад в развитие бизнеса Людмилы. Одна из них помогает ей в ателье, а другая сидит дома с детьми, пока Людмила на работе.

Женщина говорит, что сожалеет, что в сутках лишь 24 часа, потому что ей хотелось бы реализовать больше идей, а также проводить время с семьей.





