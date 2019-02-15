В Кишиневе прошел марш памяти воинов, павших при исполнении интернационального долга в Афганистане

В Кишиневе прошел марш памяти воинов, павших при исполнении интернационального долга в Афганистане. Сотни ветеранов и родственники погибших возложили цветы к памятнику Штефана чел Маре и прошли мемориальной колонной до памятника войинам-афганцам на Рынкановке.

В 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана рядом с ветеранами был и министр обороны.

"Это большая честь быть сегодня рядом с героями, которые достоино и мужественно выполняли воинский долг, а также почтить память тех, кто погиб, сохранив верность присяге", - сказал министр обороны Еуджен Стурза.

В военных действиях в Афганистане участвовали почти 13 тысяч военнослужащих из Молдавской СССР, число погибших почти достигает 300.





