Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Широко разрекламированное занимаемым должность президента Игорем Додоном свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности оказалось очередным заурядным бахвальством.

Имя Додона даже не фигурирует среди приглашенных на мероприятие. Тема Молдовы так же не обозначена среди тем дискуссий ни в один из дней работы Конференции, сообщает omg.md.

Объявленная уже Додоном в соцсетях презентация "основных параметров документа под названием "Большой пакет для Молдовы"" прошло в небольшом кабинете в присутствии нескольких человек, включая двух его советников. Разница между словами Додона и реальностью заметна, если сравнить вид зала Конференции, вмещающего несколько сот человек, где находились лидеры стран, с кабинетом на несколько человек и баннером Конференции в качестве "задника".

Вся информация об участниках Мюнхенской конференции по безопасности и обсуждаемых там темах содержится на официальном сайте мероприятия.

За день до своего отъезда в Мюнхен, любитель пофотографироваться с эстрадными звездами и лидерами ведущих стран мира, Додон сообщил в эфире телеканала AccentTV, что на этот раз примет участие в мероприятии "не для селфи" с главами крупнейших держав.

"Я им сказал, партнерам европейским: Я хочу с вами встретиться не для селфи, не для фотографий. Я хочу вот так без камер, без прессы сесть и поговорить о ситуации в Молдове", - передал Додон содержание своего разговора с неизвестными собеседниками.