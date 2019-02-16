В Китае из-за отравления газом на бумажной фабрике погибли семь человек

Семь человек погибли, двое пострадали в результате отравления газом на бумажной фабрике в китайской южной провинции Гуандун в пятницу поздно вечером, сообщает Центральное телевидение КНР.

Инцидент произошел на бумажной фабрике, которая принадлежит компании Shuangzhou Paper и расположена в населенном пункте Чжунтан городского округа Дунгуань, в пятницу около 23.30 по местному времени (17.30 по Молдове). Как показало расследование, девять рабочих оказались заперты в регулирующем резервуаре для сточных вод, как и по какой причине они там оказались, пока не известно, передает РИА Новости.

Прибывшие на место инцидента пожарные смогли достать всех рабочих из резервуара еще живыми и отправить их в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, семь человек скончались, двое находятся в стабильном состоянии.

Расследование инцидента продолжается.