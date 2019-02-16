Молодые предприниматели смогут получать кредиты со сниженными процентными ставками

Молодые предприниматели смогут получать кредиты со сниженными процентными ставками. Они будут на 2 процентных пункта меньше, чем средние на рынке. Об этом объявило Министерство финансов. По данным ведомства, за кредитами на свое дело с более выгодными условиями могут обращаться граждане в возрасте до 35 лет.

Еще одним премуществом для заемщиков станет льготный период. Они начнут делать взносы спустя год после получения денег, передает canal3.



"Мы можем предложить субкредиты на 3-5 и 7 лет. Льготный период составит 12 месяцев, а ставка будет ниже рыночной. На данный момент она составит плюс/минус шесть процентов"



Максимальный размер заема составит 1,5 миллиона леев. Главное требование, чтобы получателю принадлежали как минимум 75% акций предприятия.



"В среднем мы ожидаем около 200-250 обращений. В зависимости от их числа рассмотрим возможность увеличения соотвествующего фонда, так как на данный момент у нас есть возможности для финансирования"



На 2019 год в фонд развития молодежного предпринимательства заложено 300 млн леев. Эти средства были предоставлены кабмину в виде займов международными организациями.



"Эффект будет заметен со временем, но главное, чего мы ожидаем: он позволит остановить отъезд талантливой молодежи на заработки за рубеж"



Выдавать кредиты с более выгодными для молодых предпринимателей условиями будут восемь банков и одна кредитная организация.