Экипажи SMURD и Aviasan впервые перевезли двух недоношенных детей из Киева в Кишинев

15 февраля сотрудники мобильной службы реанимации совместно с неонатологами Aviasan провели операцию по транспортировке в Кишинев двух детей, рожденных преждевременно в Киеве.

Новорожденный были выписаны их киевской больницы после того как их состояние улучшилось и врачи дали разрешение на транспортировку.

По прибытии в Кишинев детей доставили в Институт матери и ребенка.

По данным ГИЧС, это бывла первая операция по транспортировке недоношенных детей, проведенная экипажами SMURD и Aviasan.







