В Нью-Мексико стрелявшего в библиотеке приговорили к пожизненному сроку

Судья американского города Кловис (штат Нью-Мексико) приговорил юношу Натаниэля Жуэтта к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение за убийство двух человек в результате стрельбы в библиотеке, которую он устроил будучи несовершеннолетним, сообщает телекомпания KAMC KLBK Nexstar Broadcasting.

В августе 2017 года произошла стрельба в библиотеки города Кловис, в результате которой два человека погибли и четверо пострадали, пишет РИА Новости.

Устроивший стрельбу Жуэтт был несовершеннолетним на момент совершения преступления, и это было принято во внимание. Он получил два пожизненных срока, однако будет отбывать приговор не последовательно, а одновременно.

Суд также приговорил его к 40 годам за причиненные ранения. Также были учтены 530 дней, которые он провел под стражей с момента ареста.

Отмечается, что он получит право на досрочное освобождение не раньше 15 сентября 2051 года, к этому времени ему будет 51 год.