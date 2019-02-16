В ближайшие дни в Молдове потеплеет до +13

Во второй половине февраля в Молдове ожидается в основном теплая и солнечная погода.

По прогнозам синоптиков, на эти выходные особенно потеплеет: так, в воскресенье днем ожидается 11-13 градусов тепла и 3-5 градусов тепла ночью, передает Молдпрес.

С понедельника несколько похолодает: днем 6-9 градусов тепла, ночью 1-3 градуса выше нуля, и только ночью 19 и 20 февраля на севере и в центре страны температура воздуха опустится ниже нуля.