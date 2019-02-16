Вспышка ветрянки зафиксирована в детсаду в селе Чишмикиой

В селе Чишмикиой произошла вспышка ветрянки в сельском детском саду. Эту информацию подтвердила начальник Главного управления образования Гагаузии Софья Торлак.

По ее словам, первый случай заболевания был выявлен 16 января. Предположительно, переносчиком вируса стал ребенок, который вместе с родителями провел январские праздники за пределами автономии, сообщает gagauzinfo.md.

"Был принят ряд превентивных мер. Отменен централизованный подвоз детей, проводится дополнительная санитарная обработка помещений в детском саду. Во время прогулок на свежем воздухе группы выходят и заходят через разные выходы. Не проводятся общие мероприятия. Тем не менее, число заболевших детей увеличилось до 18", - пояснила Торлак.

Само дошкольное учреждение в селе Чишмикиой пока продолжает работу.