Шокирующие кадры: в Кишиневе мужчина столкнул женщину с лестницы в подъезде многоэтажки

40-летняя жительница столицы попала в реанимацию с тяжелыми травмами, после того как мужчина столкнул её с лестницы в подъезде многоэтажки. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На видео с камер наблюдения видно, как женщина спускается по ступенькам. В какой-то момент молодой человек подходит к женщине сзади так, что она не видит его лица. Далее он сильно и намеренно толкает её, и женщина падает вниз по ступенькам. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщает prime.md.

"Женщину попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, серьезный ушиб головного мозга и перелом основания черепа справа", - сообщила пресс-секретарь Института скорой помощи Кристина Горя.

Позже женщина рассказала, что знает агрессора. 26-летний парень снимал у нее квартиру.

"Молодой человек, который столкнул женщину с лестницы, задержан полицией. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, с целью определить степень тяжести нанесенного ущерба. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство", - заявила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.