Мониторинг предвыборной кампании в этот раз ведут по новой методике

Мониторинг предвыборной кампании в этот раз ведут по новой методике - с учетом использования административного ресурса, влияния средств массовой информации и расходов конкурентов. А результаты голосования сравнят с итогами прошлых выборов. Исследование проводит правозащитный центр CReDO.

"Это рекомендация Венецианской комиссии - использовать современные научные методы при анализе корректности выборов. До сих пор в Молдове их не использовал ни Центризбирком, ни организации наблюдателей", - говорит исполнительный директор CReDO Сергей Остаф.

Предварительный отчет представят на следующей неделе, а окончательный - уже после выборов. В этот раз парламент впервые будет избран по смешанной системе - 50 депутатов по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам.