ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Побольше решительности и сосредоточенности.

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