Молдавская делегация добилась встречи с пилотами, освобожденными в Афганистане

Делегация молдавского МИДа наконец добилась встречи с пилотами, освобожденными в Афганистане. Правда, длилась встреча всего 10 минут, а предшествовали ей долгие переговоры.

В московскую больницу, где держат бывших заложников, делегатов не пускали сотрудники частной охранной фирмы, заявив, что исполняют приказ нанимателя - общественной организации, на попечении которой находятся пилоты.

В итоге представителей министерства и посольства Молдовы в Москве к пациентам пустили, но строго ограничили темы разговора. В частности, под запретом был вопрос, как долго они находятся в России.

Также делегатов обыскали и заставили сдать телефоны и прочую технику, хотя до этого у пилотов побывала съемочная группа российского телеканала с оборудованием.

В МИДе такое отношение назвали недопустимым, указав на открытое нарушение

В среду Кишинев передал Москве ноту протеста. Документ вручили российскому послу Олегу Васнецову. Действия России в МИДе назвали открытой провокацией, отметив, что определенные круги в Молдове могут воспользоваться ситуацией в политических целях.



