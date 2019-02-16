80% лекарств, выдаваемых в аптеках бесплатно, произведено в странах Евросоюза. В Минздраве опровергают слухи о низком качестве компенсируемых препаратов.
"Все лекарства, произведенные в Молдове и импортированные, проходят строгую проверку. Производятся они по стандарту GMP, это правила надлежащей производственной практики, диктующие строгий контроль качества", - говорит представитель Агентства по лекарствам Татьяна Сырбу.
С 1 февраля по решению правительства стоимость множества препаратов стали компенсировать на 100%. Число получателей бесплатных лекарств утроилось.
"Эти лекарства стоят 73 лея, а я заплатила 30 - разница большая. До сих пор я принимала не все, что мне прописывали. Денег не хватало".
"Компенсируется ряд препаратов для лечения бронхиальной астмы. Это лекарства на основе флутиказона, которые стоили от 173 до 600 леев. Теперь они бесплатные. Из группы сердечно-сосудистых препаратов есть "Периндоприл", который стоил 150-200 леев. Пациенты, приходя, уже знают, что им нужно. У многих есть списки", - сообщила фармацевт Анна Спиней.
В списке компенсируемых - почти 150 международных наименований лекарств. Выдают их по рецепту.
Комментарии
- На Рышкановке обустроили здание полицейского участка
- В Кишинев доставили новые автобусы, купленные мэрией
- Вспышка ветрянки зафиксирована в детсаду в селе Чишмикиой
- В Молдове запретили продажу еще четырех препаратов, содержащих фенспирид
- Страховки "Зеленая карта" и ОСАГО стали дешевле на 15%
- В Кишиневе прошел марш памяти воинов, павших при исполнении интернационального долга в Афганистане
- Людмила Бишир из Тараклии решила открыть ателье по пошиву национальной одежды
- Список врачей-самозванцев Румынии пополнился выходцем из Молдовы
- Для участия в выборах гражданам будут выдавать временные удостоверения личности
- Молдавские фермеры стремятся получить европейское признание
- Apple обвинили в смерти человека из-за взрыва iPad
- Влад Плахотнюк встретился с жителями четырех сел Ниспоренского района
- Обычный пирсинг обернулся для девушки инвалидным креслом
- Избитая жена Марата Башарова подает на развод
- Трамп вводит в США чрезвычайное положение
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
- Глубоко под землей найдены гигантские горы
- Страховки "Зеленая карта" и ОСАГО стали дешевле на 15%
- В британских пещерах нашли "ворота в ад"
- В Кишиневе прошел марш памяти воинов, павших при исполнении интернационального долга в Афганистане
- Додон купил освобождение молдавских пленных за счёт 20 млн долларов, полученных от русских на избирательную кампанию
- Опасные заболевания, которыми могут заразить домашние животные
- Владимир Воронин жестко раскритиковал миграционную амнистию
- Усатый обвиняет Додона: он ставит палки в колеса МИДу, который планирует сегодня привести домой молдавских пленных
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Выгодно покупать валюту.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Будьте осторожны с самолетом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Повысится Ваша деловая активность.
|Banca Nationala a Moldovei
ava.md