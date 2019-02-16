80% лекарств, выдаваемых в аптеках бесплатно, произведено в странах Евросоюза

80% лекарств, выдаваемых в аптеках бесплатно, произведено в странах Евросоюза. В Минздраве опровергают слухи о низком качестве компенсируемых препаратов.

"Все лекарства, произведенные в Молдове и импортированные, проходят строгую проверку. Производятся они по стандарту GMP, это правила надлежащей производственной практики, диктующие строгий контроль качества", - говорит представитель Агентства по лекарствам Татьяна Сырбу.

С 1 февраля по решению правительства стоимость множества препаратов стали компенсировать на 100%. Число получателей бесплатных лекарств утроилось.

"Эти лекарства стоят 73 лея, а я заплатила 30 - разница большая. До сих пор я принимала не все, что мне прописывали. Денег не хватало".

"Компенсируется ряд препаратов для лечения бронхиальной астмы. Это лекарства на основе флутиказона, которые стоили от 173 до 600 леев. Теперь они бесплатные. Из группы сердечно-сосудистых препаратов есть "Периндоприл", который стоил 150-200 леев. Пациенты, приходя, уже знают, что им нужно. У многих есть списки", - сообщила фармацевт Анна Спиней.

В списке компенсируемых - почти 150 международных наименований лекарств. Выдают их по рецепту.