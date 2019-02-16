На Рышкановке обустроили здание полицейского участка

Сотрудники четвертого полицейского участка столичного сектора Рышкановка переехали в новое здание. Обустроили его по европейским стандартам. Фасад здания стеклянный, так что прохожие смогут видеть, как трудятся служители закона.

"Впервые за время службы я буду работать в довольно комфортных условиях. Это нужно не только нам, но и гражданам", - говорит старший следователь Григоре Кицану.

Прежде участок располагался в полуподвальном помещении, теперь у полицейских есть и комната отдыха, и современная кухня.

"Хорошее освещение, вентиляция, расположен в центре, легко добраться. Уверен, теперь показатели вырастут", - считает начальник участка Андрей Кихай.

"Новые условия работы призваны повысить доверие граждан полиции, чтобы у них был открытый доступ, и они без опасений шли к полицейским со своими проблемами", - отметил начальник ГИП Александру Пынзарь.

Жильцы сектора Рышкановка приветствуют новый подход полиции к работе.

"Уж лучше полицейский участок, чем 24-этажный дом. Участок здесь был нужен".

Это третий подобный участок в стране. Обустроить его помог Евросоюз, он предоставил почти четыре миллиона леев.





