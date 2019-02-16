Менеджер Vogue устроила "рабовладельческую" вечеринку и лишилась работы

Руководитель бразильской версии модного журнала Vogue Доната Мейреллес решила с шиком отпраздновать 50-й день рождения и устроила для друзей "рабовладельческую" вечеринку. Гости торжество оценили, а вот пользователи соцсетей были разгневаны. В итоге она лишилась работы, пишет The Guardian.

Вечеринка проходило в "лучших" традициях рабства — чернокожие женщины в костюмах служанок обслуживали именинницу и её модных друзей. Соцсети особенно возмутила фотография сидящей на кресле-троне Мейреллес в окружении двух "рабынь", пишет life.

Журналистка попыталась оправдаться, заявив, что торжество было не в стиле рабства, а в стиле афробразильской народной традиции "кандомбле". Однако никого убедить в своей версии не смогла. Когда скандал не на шутку разгорелся, Мейреллес была вынуждена уволиться. А Vogue Brazil пообещал печатать больше материалов антидискриминационной направленности.