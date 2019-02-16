Шведские ученые объяснили загадки в деле о гибели группы Дятлова

Свою версию причин гибели студентов на "перевале Дятлова" представили участники шведской экспедиции. Их выводы публикует шведский таблоид Aftonbladet.

Экспедиция, в составе которой был и археолог Ричард Хольмгрен, отправилась на Северный Урал, чтобы на месте понять, какие стихийные бедствия или препятствия могли стать причиной гибели студентов в 1959 году, передает Вести.ru.

Как и советские следователи, шведы пришли к выводу о том, что основной версией гибели туристской группы стали погодные условия. Наиболее вероятная причина — сильная снежная буря. Она заставила студентов спешно покинуть палатку, которую сдувал со склона ураганный ветер, считают шведские исследователи. Они сравнили уральские ветра с условиями, с которыми сталкиваются альпинисты во время восхождения на Арарат.

"Если сам не испытал такого напора стихии, то это очень трудно представить", — делится впечатлениями Хольмгрен.

По мнению шведских исследователей, мистические причины гибели маловероятны. А поражения на телах погибших объясняются естественными причинами. Так, сильные телесные повреждения могли иметь посмертное происхождение — сошедший с лавиной снег мог раздробить кости. Описываемое в материалах дела тело женщины "без глаз и языка", пролежало лицом в ручье несколько месяцев и могло просто подвергнуться более сильному разложению.

Группа студентов-туристов под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при не выясненных до сих пор обстоятельствах. Количество выдвинутых версий гибели туристов превысило сотню — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний секретного оружия. Основная версия следователей — гибель от переохлаждения и телесных повреждений, полученных в результате схода лавины или "снежной доски".

Сотрудники прокуратуры Свердловской области отправятся на Северный Урал, чтобы провести ряд новых экспертиз и попытаться выяснить причину гибели туристической группы. Экспедиция стартует в марте этого года.