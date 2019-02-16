Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес

Правда ли нужно выпивать два литра чистой воды в день? Несмотря на то, что какое-то время это утверждение подавали нам как непреложную истину, сегодня диетологи сходятся во мнении, что важно пить столько воды, сколько требует организм, а норму потребления добирать жидкостями вообще.

Что касается похудения, то доказательная медицина до сих пор точно не знает, как именно потребление воды влияет на потерю веса. Именно поэтому мы решили оперировать исключительно данными исследований, чтобы понять, как это работает и работает ли вообще, пишет вести.ru.

Вода подавляет аппетит

Когда желудок наполнен, он посылает в мозг сигнал о сытости. Таким образом, занимая место в желудке, вода помогает съесть меньше, чем вы могли бы — вот почему стакан воды перед едой всегда будет отличной идеей.

В исследовании 2014 года 50 женщин с избыточным весом попросили пить 500 мл воды за 30 минут до завтрака, обеда и ужина (как дополнение к обычному потреблению воды), чтобы посмотреть, что произойдет. В итоге за 8 недель у них снизилась как масса тела, так и количество жира в организме.

Вода сжигает калории

Звучит странно, но тем не менее. В одном небольшом исследовании было установлено, что 500 мл холодной воды увеличивали расход энергии у 12 участников. Авторы работы предполагают, что это стало возможным потому, что организм расходует энергию (калории), нагревая воду для использования ее в процессе пищеварения. Другое дело, что речь здесь, конечно, идет о минимальном количестве калорий.

Вода удаляет токсины

Мы знаем, что единственный детокс, о котором можно говорить всерьез — это тот, что ежедневно осуществляют наша печень и почки. Ну, и отказ от обработанных продуктов заодно. Однако когда организм обезвожен, он и правда не может правильно удалять отходы, так что живот неизменно вздувается, а жидкость в теле задерживается, провоцируя не то что не потерю, но даже увеличение веса. Вот почему для того, чтобы оптимизировать работу пищеварительной системы, важно пить достаточно воды и других жидкостей.

Вода сжигает жир

Процесс метаболизма жира называется липолизом, но начинается он с гидролиза — взаимодействия молекул воды с молекулами жира с образованием глицерина и жирных кислот. Поэтому вода в рационе необходима нам, во-первых, для сжигания жира, во-вторых, для накопления жира в правильных местах и в правильных количествах (что тоже крайне важно).

Несмотря на то, что исследований на людях не проводилось, эксперименты на животных показали, что увеличение потребления воды действительно приводит к ускорению липолиза.

А что в итоге?

Сложно сказать, насколько сильно потребление воды влияет на похудение, но, очевидно, оно это делает. Эксперты говорят, что если вы хотите оптимизировать рацион в смысле гидратации, важно иметь в виду три основных правила. Первое — выпивайте стакан воды с каждым приемом пищи. Второе — всегда держите бутылку воды под рукой. Третье — включите в рацион больше жидких блюд.