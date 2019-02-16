Трамп вводит в США чрезвычайное положение

Дональд Трамп вводит в США чрезвычайное положение, чтобы построить стену на границе с Мексикой. Это позволит лидеру Белого дома получить бюджетные средства без согласия Конгресса. Свое решение Трамп аргументировал тем, что другие президенты поступали так же.

"Я подпишу указ о чрезвычайном положении в стране. Таких решений с 1977 года было много. Президенты подписывали указы, что получить власть. И это не было проблемой", - говорит президент США Дональд Трамп.



Трамп настаивает, что строительство стены необходимо для обеспечения национальной безопасности.

"Мы сталкиваемся с вторжением. В страну попадают наркотики, контрабандисты, торговцы людьми и другие преступники. Это недопустимо", - сказал президент США Дональд Трамп.



Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в злоупотреблении властью и намерены оспорить его решение в суде.



До этого чрезвычайное положение в США объявляли Джордж Буш - после терактов 11 сентября 2001 года, Барак Обама - в связи с эпидемией гриппа.





