Избитая жена Марата Башарова подает на развод

Жена артиста Марата Башарова Елизавета Башарова заявила, что уходит от мужа. Об этом она написала в инстаграмме.

По ее словам, она не хотела об этом рассказывать, но «уже нет смысла скрывать».

«Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он делает вид, что ничего не произошло и все хорошо», — добавила Башарова.