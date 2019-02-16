Влад Плахотнюк встретился с жителями четырех сел Ниспоренского района

Создание рабочих мест и развитие инфраструктуры в селах - безусловный приоритет Демократической партии. Как отметил лидер демократов, программа развития включает прокладку водопровода и канализации, ремонт дорог, школ и детских садов и модернизацию медицинских кабинетов. Все это, по словам Влада Плахотнюка, поможет удержать в селах молодежь.

А продолжать масштабные проекты позволит дальнейший экономический рост и политическая стабильность, которую может обеспечить только ДПМ.

Планы партии Влад Плахотнюк обсудил с жителями четырех сел Ниспоренского района, где он баллотируется в депутаты.

"Мы многое сделали, но сказать, что мы довольны результатами, я не могу. Мы хотим сделать намного больше. Это наша страна, а мы патриоты и заботимся о ней с 2016 года. Продолжить начинания мы сможем с вашей помощью", - говорит кандидат в депутаты ДПМ по 17-му округу Влад Плахотнюк.

Местные жители говорят, что перемены к лучшему уже очевидны.

"Спасибо за то, что вы обратили внимание на села. Если бы все, кто к нам приезжал до вас, ремонтировали хотя бы по километру дороги, здесь все было бы иначе".

"Развитие сел для нас действительно очень важно. Страна быстро урбанизируется, но мы и дальше будем уделять особое внимание сельским проектам", - сказал кандидат в депутаты ДПМ по 17-му округу Влад Плахотнюк.

”Это не вопрос, а скорее слова благодарности. В 2017 году каждая мэрия получила деньги из дорожного фонда. Благодаря этому в селах Брэтушень и Кырнешть вместо непросыхающей грязи появились дороги".

Местные жители уверены, что Влад Плахотнюк обеспечит развитие страны. Здесь его хнают как человека хозяйственного, дисциплинированного и амбициозного.

"Когда я была маленькой, в нашем селе поселился пожилой человек, седой и статный. Все знали, что он был в Сибири. Это был ваш дед. Я хочу, чтобы вы и дальше руководили страной. Вы доказали, что у нашей страны может быть другое будущее.

"Я обращаюсь ко всем - 24 февраля мы с открытой душой и сердцем проголосуем за Демократическую партию, за партию дела".

Имя Влада Плахотнюка в бюллетенях 17-го округа будет первым. Также он возглавляет национальном список формирования.