По всему Судану отключили электричество

Из-за чрезвычайной ситуации на линиях электропередачи вечером 15 февраля в Судане полностью прекратила работу национальная сеть электроснабжения.

Об этом заявил официальный представитель Министерства водных ресурсов и электроэнергии, передает УНИАН со ссылкой на местное информационное агентство SUNA.

Отмечается, что в настоящее время происходит наращивание инженерно-технических кадров для немедленного возобновления работы. В Министерстве подчеркнули, что сначала должны снова начать поставки электроэнергии, а уже потом будут выяснять причины аварии.



Стоит отметить, что это уже четвертое масштабное отключение электроэнергии в Судане с начала 2018 года. Их связывают с внедрением совместно с Египтом мощной энергетической сети, что перегружает суданские линии электропередачи.





