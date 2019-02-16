Астрономы зафиксировали вспышку звезды в миллиарды раз более ярче солнца

С помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла астрономы обнаружили вспышку звезды, яркость которой превышает яркость подобных явлений на Солнце в 10 млрд раз.

Как сообщает DT, во время исследования ученые наблюдали за звездой, которая расположена на расстоянии 1269 световых лет от Земли в созвездии Тельца.

Ученые рассказывают, что вспышка произошла еще в 2016 году и "может быть наиболее яркой из известных вспышек, ассоциированных с молодыми звездными объектами", а также "первым корональной вспышкой, выявленной в субмиллиметровом диапазоне", пишет УНИАН.

Светило принадлежит к звездам типа T Тельца, класса переменных звезд. По мнению исследователей, звезде менее 10 млн лет и она сейчас в стадии бурного роста.

Отмечается, что ученым удалось заметить вспышку, несмотря на то, что она была очень короткой. Исследователи считают, что JW 566 активно аккретирует вещество от полевого диска, окружающего ее, а вспышка была связана с нарушением магнитного поля, направляющи вещество к звезде.





