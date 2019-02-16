Спасенного в Магнитогорске малыша встречали дома как героя

Ваня Фокин, спасенный из-под завалов в Магнитогорске, вернулся домой. Сотни людей встречали его в аэропорту, но больше всех этой встречи ждал отец мальчика.

Дорогу в самолете из Москвы в Магнитогорск Ваня перенес хорошо. И, по словам мамы, даже немного поспал. Встречали чудо-малыша как героя. Сотни человек в аэропорту. Все эти 45 суток, что врачи боролись за его жизнь и здоровье, вся страна переживала за мальчика, но больше всех, конечно, самые близкие и родные, сообщает мир24.

«Тяжело, конечно, тяжело. Безысходность. Не то, что безнадежность, а неизвестность была», – говорит Евгений Фокин, отец Вани.

Диагноз и правда был страшный: сотрясение мозга, обморожение и переломы голени с угрозой ампутации ноги.

«Ваню лечила вся страна. Это командная работа и спасателей, и тех, кто перевозил, и сотрудников клиники, и консилиума, всех. И самый большой молодец это Ваня», – сказал Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной хирургии и травматологии.

То, что мальчику невероятно повезло, сначала говорили спасатели, а сейчас и врачи. Организм удивительный, на поправку пошел сразу. И все переломы срослись быстро и без осложнений.

«Состояние ребенка удовлетворительное, он активен, играет, всех нас радует, встречает с улыбкой. Поэтому мы со спокойной совестью отпускаем его домой на амбулаторное долечивание», – рассказал Павел Мединский, заведующий отделением гнойной хирургии НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии.

Все эти полтора месяца у кроватки сына дежурила мать. Ольга – и сама медсестра.

Такие чудесные спасения – большая редкость, говорят в МЧС. После взрыва газа и обрушения дома в Магнитогорске ребенок почти двое суток пролежал на морозе в минус 25 градусов, зажатый между обломками детской кроватки и железобетонных плит.

«Один из спасателей – Андрей Вальман – услышал детский плач. Остановили всю технику», – вспоминает Петр Гриценко, начальник управления первоочередных аварийно-спасательных работ МЧС России.

Ну а потом помог четвероногий спасатель – лабрадор по кличке Грейс. На службе в отряде «Лидер» она три года. За это время спасла десятки людей. Она и указала место, где находится пострадавший.

«Минут через 30-40 мы обнаружили маленького ребенка. Ему очень повезло, я считаю, что он родился в рубашке». Александр Смирнов, сотрудник Центра по проведению спасательных работ особого риска «Лидер».

Завтра Ване исполняется год. Свой первый день рождения он встретит, как и положено, в кругу семьи. Которая готовится переехать в новую квартиру.