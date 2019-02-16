В пещере Великобритании нашли сотни "ведьминых" знаков

В известняковых пещерах центральной части Великобритании нашли сотни странных отметин, оказавшихся "ведьмиными знаками".

Местные жители оставили их в XVII-XVIII веках, чтобы не позволить злым духам из подземелья вырваться наружу.

Необычную находку сделали в каньоне Кресвел-Крэгс на границе Ноттингемшира и Дербишира, сообщает Мир24 со ссылкой на The Guardian.

Точнее, метки были видны людям в течение десятилетий, но лишь недавно специалисты смогли установить их истинный смысл. До этого изображения считались "викторианскими граффити".

Как правило, магические знаки рисовали в церквях, жилых домах, возле дверных проемов, окон и каминов, чтобы отвадить нечисть.

Но количество и разнообразие отметин, оставленных в пещере, является беспрецедентным. Они представляют огромный интерес для историков и археологов.

Одни из самых распространенных знаков – двойная буква VV (возможно – "Дева девственница", или Богоматерь) и PM (Pace Maria).

Другие символы представляют собой диагональные линии, коробки и лабиринты, то есть символизируют "ловушки" для зла.

Историки полагают, что местные жители оставляли эти знаки в годы неурожаев и эпидемий, или после личных неурядиц.

Предыдущий рекорд по количеству "ведьминых" меток в Великобритании принадлежал пещере в Сомерсете – 57 знаков. Но в Кресвел-Крэгс их намного больше – несколько сотен.

Возможно, в прошлом их количество было еще более впечатляющим. Но многие отметины могли быть утрачены во время археологических работ в XIX веке, когда пещеру неосторожно расширяли.

Интересно, что в доисторические времена каньон служил убежищем для неандертальцев и предков современных людей. Там нашли древнейшую в Великобритании наскальную живопись – изображения лошадей, зубров, птиц и оленей, созданные тринадцать тысяч лет назад.