Американская певица Кэти Перри обручилась со своим возлюбленным – актером Орландо Блумом. Снимок с кольцом на руке исполнительница опубликовала в соцсети Instagram.
«Полный расцвет», – подписала она снимок.
При этом вместе с ней на фотографии и Орландо Блум, однако видно только часть лица, сообщает Мир24.
Подписчики поздравили певицу с этим событием и пожелали паре счастливой совместной жизни. Между тем Кэти Пэрри подробностей помолвки не раскрыла и также не уточнила дату предстоящей свадьбы.
Стоит отметить, что о помолвке пары уже писали ранее западные СМИ. Так, например, весной 2018 года певица на одном из шоу якобы призналась, что обручилась с актером.
Пара начала встречаться еще в 2016 году, однако спустя несколько месяцев рассталась. В 2017 году они восстановили отношения.
Напомним, Кэти Перри была замужем за британским комиком Расселом Брендом, в 2012 году они развелись. Актер Орландо Блум с 2010 года был женат на модели Миранде Керр.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Комментарии
- Избитая жена Марата Башарова подает на развод
- Уилл Смит раскрыл постыдную правду об отказе сыграть Нео в "Матрице"
- Лолита пожаловалась на маленькую пенсию
- Дэниел Рэдклифф предсказал появление новых Гарри Поттеров
- Известный рэпер стал жертвой вооруженного ограбления
- Стало известно, кто будет вручать "Оскар-2019"
- Знатока "Что? Где? Когда?" Александра Друзя обвинили в мошенничестве и попытке подкупа
- Отчим Кардашьян женится на трансгендере
- "Кардиограмма мышки перед смертью": шутка Павла Воли о почерке врачей набрала больше миллиона просмотров
- Стало известно имя сына Регины Тодоренко и Влада Топалова
- Опубликовано видео первых минут после обрушения здания в Петербурге
- С 2016 года правительство выделило рекордные 54 млн леев на оснащение пограничной полиции
- На центральной площади столицы представили 25 новых автобусов
- В Петербурге в здании университета обрушились перекрытия
- В Австралии обнаружены килограммы наркотиков, замаскированных под леденцы
- В столице неизвестные напали на троллейбус с пассажирами
- Шведские ученые объяснили загадки в деле о гибели группы Дятлова
- Делегация молдавского МИДа добилась встречи с пилотами, освобожденными в Афганистане
- Шокирующие кадры: в Кишиневе мужчина столкнул женщину с лестницы в подъезде многоэтажки
- Опубликовано видео первых минут после обрушения здания в Петербурге
- Додон купил освобождение молдавских пленных за счёт 20 млн долларов, полученных от русских на избирательную кампанию
- Опасные заболевания, которыми могут заразить домашние животные
- Владимир Воронин жестко раскритиковал миграционную амнистию
- Усатый обвиняет Додона: он ставит палки в колеса МИДу, который планирует сегодня привести домой молдавских пленных
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Выгодно покупать валюту.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Будьте осторожны с самолетом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Повысится Ваша деловая активность.
|Banca Nationala a Moldovei
ava.md