Певица Кэти Перри показала обручальное кольцо

Американская певица Кэти Перри обручилась со своим возлюбленным – актером Орландо Блумом. Снимок с кольцом на руке исполнительница опубликовала в соцсети Instagram.

«Полный расцвет», – подписала она снимок.

При этом вместе с ней на фотографии и Орландо Блум, однако видно только часть лица, сообщает Мир24.

Подписчики поздравили певицу с этим событием и пожелали паре счастливой совместной жизни. Между тем Кэти Пэрри подробностей помолвки не раскрыла и также не уточнила дату предстоящей свадьбы.

Стоит отметить, что о помолвке пары уже писали ранее западные СМИ. Так, например, весной 2018 года певица на одном из шоу якобы призналась, что обручилась с актером.

Пара начала встречаться еще в 2016 году, однако спустя несколько месяцев рассталась. В 2017 году они восстановили отношения.

Напомним, Кэти Перри была замужем за британским комиком Расселом Брендом, в 2012 году они развелись. Актер Орландо Блум с 2010 года был женат на модели Миранде Керр.