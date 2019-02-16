Строительство подъездной дороги к монастырю Кистолень начнется на следующей неделе

Контракт на строительство подъездной дороги к монастырю Кистолень вблизи села Садаклия Басарабясского района подписан в пятницу. Работы должны начаться на следующей неделе.

Как уточнили в Агентстве регионального развития “Юг”, реконструкция подъездной дороги к монастырю облегчит доступ туристов к этому объекту, представляющему собой интерес местного и национального значения, способствуя привлекательности южного региона страны и его включению в международные туристические маршруты, передает Молдпрес.

Стоимость подписанного контракта составляет около девяти миллионов леев, а срок выполнения работ - семь месяцев. В этом году из Национального фонда регионального развития на выполнение проекта будет выделено 6,6 млн леев.

Женский монастырь Кистолень - один из древнейших на юге страны, он основан в 1932 году митрополитом Бессарабским Гурие (Гросу) и расположен в 90 км от столицы и примерно в 6 км от села Садаклия Басарабясского района.