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Жительница Тараклии превратила хобби в прибыльный бизнес
// фото: publika.md
16:43, 16 Feb 2019
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Пошив национальных костюмов стал доходным делом для мастерицы из Тараклии. Людмила Бишир - переводчик по образованию, раньше работала в районном совете. Но решила превратить увлечение в бизнес.

"Мы акцентировались на индивидуальности, на чем-то особенном, красивом. Потому что ателье у нас много - это и малые, и большие швейные предприятия. Но вот такого эксклюзивного у нас на юге нет", - говорит предпринимательница Людмила Бишир.

Открыть свое дело Людмиле помог грант по программе поддержки малого и среднего бизнеса SARD, которую финансирует Евросоюз. Получила она 10 тысяч долларов, на которые закупила оборудование и арендовала помещение. Большинство клиентов ателье - фольклорные ансамбли.

"Если это заказ на 10-20 человек, и месяц-полтора может уйти. Нужно время на вышивку, плюс — это креативная работа руками, это все надо расчертить, нашить, ровно, красиво, качественно, чтобы клиент был доволен", - рассказала предпринимательница Людмила Бишир.

Трудятся в ателье пять человек, включая маму Людмилы.

"Я всю жизнь занималась этим, и на дому, и работала на швейном производстве. Это в жизни очень помогает, особенно если имеешь детей. Вот теперь я помогаю своей дочери", - поделилась закройщица Екатерина Сименовская.

Шьют в ателье уникальные костюмы, все элементы декоры выполняются вручную. Стоят они от 500 до нескольких тысяч леев.






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