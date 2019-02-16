В автомобилях Tesla появился "режим собаки"

Хозяева часто переживают, что в их отсутствие питомцу станет душно или страшно в машине. Даже если с животным все в порядке, за его судьбу тревожатся прохожие. Решить эту проблему смогут электромобили Tesla, сообщает ТАСС.

В программном обеспечении машин теперь есть новые функции: режимы собаки и часового. Если хозяину нужно ненадолго отлучиться, он должен активировать на дисплее функцию. В машине автоматически включится кондиционер, выставится комфортная температура (+21 °C), а на экране появится сообщение о том, что за питомцем скоро вернутся, передает Моя Планета.

Если параллельно активировать режим часового, то владелец автомобиля будет знать о приближении посторонних к своему транспортному средству.

Если кто-то подойдет слишком близко, на телефон водителя придет СМС с предупреждением.

Использование нового программного обеспечения сможет защитить от непредвиденных ситуаций и автомобиль, и тех, кто в нем.