В Дубае можно сделать виртуальное селфи

Транзитные пассажиры в международном аэропорту Дубая теперь могут совершить виртуальную прогулку по эмирату, сообщает Turizm.

В распоряжении путешественников оказались трехмерные панорамы достопримечательностей, озвученные характерным уличным шумом. "Аттракцион" развёрнут в зале 3 терминала B.

В частности, пассажиры могут "взобраться" на виртуальную вершину небоскреба "Бурдж-Халифы" и сделать потрясающее селфи, отправиться в путешествие по пустыне и посетить старый город. Кроме того, туристам предлагают присоединиться к 3D-экскурсии по Дубаю, пишет Моя Планета.

Как отметили создатели виртуального города, работа над трехмерными изображениями продолжается и сейчас. Подобные развлечения до конца 2019 года планируется разместить и в других терминалах аэропорта.

Есть вероятность, что знаменитая смотровая площадка "Бурдж-Халифы" на высоте 828 м скоро перестанет быть главной достопримечательностью: в следующем году планируется завершение высокой башни, которая превзойдет знаменитый небоскреб.