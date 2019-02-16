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В Австралии обнаружены килограммы наркотиков, замаскированных под леденцы
// фото: из открытых источников
17:21, 16 Feb 2019
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Полиция Австралии обнаружила крупную партию наркотиков стоимостью 17 миллионов долларов. Вещества были замаскированы под конфеты и другие сладости, сообщает австралийское информационное агентство ABC.

Офицеры полиции обыскали дом на пляже Каллала, откуда, по их мнению, велась деятельность по распространению наркотиков. По словам полиции, было изъято 2,5 килограмма героина, 200 граммов МДМА и 100 000 марок ЛСД, передает regnum.ru.

Все наркотические вещества были разложены по специальным упаковкам и замаскированы под леденцы, шоколадки и конфеты.

Правоохранительные органы уже задержали мужчину в возрасте 25 лет и двух девушек-соучастниц по этому делу. Им предъявлены обвинения в ряде преступлений, связанных с производством и распространением наркотических веществ. Суд состоится уже на следующей неделе.

Следователи утверждают, что преступники принимали заказы через Интернет и отравляли наркотики посредством обычной почты.




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