Полиция Австралии обнаружила крупную партию наркотиков стоимостью 17 миллионов долларов. Вещества были замаскированы под конфеты и другие сладости, сообщает австралийское информационное агентство ABC.
Офицеры полиции обыскали дом на пляже Каллала, откуда, по их мнению, велась деятельность по распространению наркотиков. По словам полиции, было изъято 2,5 килограмма героина, 200 граммов МДМА и 100 000 марок ЛСД, передает regnum.ru.
Все наркотические вещества были разложены по специальным упаковкам и замаскированы под леденцы, шоколадки и конфеты.
Правоохранительные органы уже задержали мужчину в возрасте 25 лет и двух девушек-соучастниц по этому делу. Им предъявлены обвинения в ряде преступлений, связанных с производством и распространением наркотических веществ. Суд состоится уже на следующей неделе.
Следователи утверждают, что преступники принимали заказы через Интернет и отравляли наркотики посредством обычной почты.
Комментарии
- Опубликовано видео первых минут после обрушения здания в Петербурге
- В Аргентине попрощались с погибшим футболистом Эмилиано Салой
- По всему Судану отключили электричество
- Трамп вводит в США чрезвычайное положение
- В центре Одессы эвакуировали около 80 детей из "заминированного" детсада
- В Нью-Мексико стрелявшего в библиотеке приговорили к пожизненному сроку
- В Китае из-за отравления газом на бумажной фабрике погибли семь человек
- В США мужчина открыл стрельбу в офисном здании
- Прорыв дамбы в Бразилии: арестованы восемь человек
- Туристам закрыли путь на Эверест из-за мусора
- Опубликовано видео первых минут после обрушения здания в Петербурге
- С 2016 года правительство выделило рекордные 54 млн леев на оснащение пограничной полиции
- На центральной площади столицы представили 25 новых автобусов
- В Петербурге в здании университета обрушились перекрытия
- В Австралии обнаружены килограммы наркотиков, замаскированных под леденцы
- В столице неизвестные напали на троллейбус с пассажирами
- Шведские ученые объяснили загадки в деле о гибели группы Дятлова
- Делегация молдавского МИДа добилась встречи с пилотами, освобожденными в Афганистане
- Шокирующие кадры: в Кишиневе мужчина столкнул женщину с лестницы в подъезде многоэтажки
- Опубликовано видео первых минут после обрушения здания в Петербурге
- Додон купил освобождение молдавских пленных за счёт 20 млн долларов, полученных от русских на избирательную кампанию
- Опасные заболевания, которыми могут заразить домашние животные
- Владимир Воронин жестко раскритиковал миграционную амнистию
- Усатый обвиняет Додона: он ставит палки в колеса МИДу, который планирует сегодня привести домой молдавских пленных
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Выгодно покупать валюту.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Будьте осторожны с самолетом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Повысится Ваша деловая активность.
|Banca Nationala a Moldovei
ava.md