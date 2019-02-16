В Петербурге в здании университета обрушились перекрытия

Перекрытия обрушились с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На улице Ломоносова в доме № 9 произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики)", — сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь обрушения составила порядка 150 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 60 человек, передает РИА Новости.

В МЧС считают, что обрушение могло произойти из-за нарушения технических требований при проведении ремонтных работ.

По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.