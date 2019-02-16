На центральной площади столицы представили 25 новых автобусов

Жителям Кишинева показали новые автобусы, которые в этом году выведут на маршруты. Фирма, которая выиграла тендер, выставила на центральной площади 25 машин. Всего доставят 31-ну. Горожане приобретение столичных властей оценили.

"Красивые, стандарта Евро-6, в них наверняка будет комфортно".

"Я сразу заметил знак, что они приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Это важно, общество должно быть более открытым к таким людям. Хорошо, что обратили на это внимание".

Когда и на какие маршруты выведут новые автобусы, пока не решено. В мэрии обещают учесть пожелания горожан.

На обновление автобусного парка в муниципальном бюджете заложен 81 миллион леев. Последний раз автобусы покупали 13 лет назад - тогда на маршруты вышло 20 новых машин. Средний возраст городских автобусов - 17 лет, средний пробег - больше миллиона километров. На их ремонт ежегодно тратится более 15 миллионов леев.







