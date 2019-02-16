С 2016 года правительство выделило рекордные 54 млн леев на оснащение пограничной полиции

Рекордные 54 миллиона леев выделило правительство с 2016-го года на оснащение пограничной полиции и модернизацию пограничной инфраструктуры. Результаты этих инвестиций обсудили на встрече с участием трех поколений сотрудников ведомства - ветеранов, нынешних пограничников и студентов. Отличившихся отметили премиями.

Ветераны говорят, что последние три года в ведомстве произошли разительные перемены.

"Многого не хватало, иногда мы сталкивались с трудностями. Сегодня ситуация другая. Мы видим, каково работать с новым оборудованием. Очень хорошо, что правительство поддерживает пограничную полицию финансово", - говорит полковник Пограничной полиции в запасе Иван Ротарь.

Улучшение условий работы способствует привлечению молодежи на службу.

"Мы бывали на КПП и видели новую технику, хорошо оборудованные кабинеты. Это важно для молодого специалиста".

Выросли и зарплаты пограничников.

"У меня зарплата увеличилась почти на 25 процентов, и это тоже мотивирует. Раньше, честно говорят, думал уехать из страны, но сейчас отказался от этой идеи. Хорошие дела нужно продолжать", - сказал главный комиссар ГИПП Серджиу Лазарь.

Сотрудники пограничной полиции, как и другие бюджетники, получают компенсации при покупке жилья по программе Prima Casă. Наталья Балан из Кагула служит на границе второй год, и недавно переехала в новый дом. В семье есть ребенок, так что государство компенсировало 60% суммы кредита.

"Мы 11 лет жили на съемной квартире, купить собственное жильё не было возможности. Теперь моя мечта исполнилась. Многие мои коллеги тоже взяли кредиты по этой программе. Люди работают, а государство компенсирует им затраты на квартиру", - рассказала сотрудница ГИПП Наталья Балан.

Глава Пограничной полиции отмечает, что инвестиции повысили эффективность работы.

"Мы пользовались безусловной и беспрецедентной поддержкой правительства по улучшению инфраструктуры, технического оснащения. Получили транспорт и специальные средства. Правительство с 16 года выделило 54 миллиона леев. Планы на этот год - тоже амбициозные", - поделился глава ГИПП Фредолин Лекарь.

В Пограничной полиции служат около трех с половиной тысяч человек.





