Казино на Ботанике эвакуировали из-за угрозы взрыва

Одно из столичных казино на Ботанике эвакуировали минувшим вечером из-за угрозы взрыва. Полицейским поступил звонок, что заведение заминировано. Однако тревога оказалось ложной.

Прибывшие на место саперы не нашли в заведении взрывчатых веществ. Личность звонившего устанавливают. Если его найдут, ему грозит штраф или тюремное заключение.

Напомним, подобный случай в этом казино произошел и 23 января. Тогда в полицию позвонила женщина, заявившая, что в заведении заложена бомба.