Мать Децла рассказала, почему у него остановилось сердце

Мать рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Ирина Толмацкая в эфире Первого канала рассказала, почему у ее сына остановилось сердце.

"Причина смерти — перенагрузки. Он в последние полгода написал два альбома. Когда-то пожаловался, что рука болела и нога", — рассказала Ирина Толмацкая.

Она отметила, что Децл не мог умереть из-за приема запрещенных веществ или алкоголя, так как судмедэкспертиза подтвердила их отсутствие в крови, передает РИА Новости.

Толмацкий скончался 4 февраля в возрасте 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. По словам его концертного директора Павла Беленцева, причиной смерти стала остановка сердца. Церемония прощания с Децлом прошла в Центральной клинической больнице в Москве.

Дебютный альбом Децла "Кто? Ты" вышел в 2000 году и стал одной из самых продаваемых пластинок в России. Всего музыкант записал восемь альбомов и неоднократно становился лауреатом российских музыкальных премий.